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Стоянов назвал Ангарскую крупной для Распутиной, а Савичева стала жутко похожа на Арбенину в шоу «Один в один»

Стоянов назвал Ангарскую крупной для Распутиной, а Савичева стала жутко похожа на Арбенину в шоу «Один в один»

Сегодня стартовал новый сезон шоу перевоплощений «Один в один» на телеканале «Россия», в котором известные персоны пародировали других звезд.

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