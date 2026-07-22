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Что ответить человеку, который пытается унизить вас при всех

Когда человека пытаются унизить при всех, самая опасная ошибка происходит в первые секунды. Один неверный ответ может превратить неприятную ситуацию в полноценный скандал или выставить вас слабее, чем вы есть.

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