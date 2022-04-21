«Ест 10 литров по городу и тянет, как локомотив»: отзывы водителей о Genesis GV80

Наталья ЧерниченкоВозраст: 30 летРабота: внештатный корреспондентВодительский стаж: 12 лет Очередным мартовским утром я вышла из дома в весьма поникшем настроении, пытаясь разогнать в голове ворох негативных мыслей о непредсказуемом будущем.