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«Ест 10 литров по городу и тянет, как локомотив»: отзывы водителей о Genesis GV80

«Ест 10 литров по городу и тянет, как локомотив»: отзывы водителей о Genesis GV80

Наталья ЧерниченкоВозраст: 30 летРабота: внештатный корреспондентВодительский стаж: 12 лет Очередным мартовским утром я вышла из дома в весьма поникшем настроении, пытаясь разогнать в голове ворох негативных мыслей о непредсказуемом будущем.

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