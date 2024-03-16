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В Новосибирске сотрудника СО РАН обвинили в мошенничестве на 7 млн рублей

В Новосибирске сотрудника СО РАН обвинили в мошенничестве на 7 млн рублей

Прокуратура Новосибирской области направила в суд уголовное дело о мошенничестве, в результате которого заведующий лабораторией института теплофизики Со РАН причинил ущерб государству на 7,2 миллиона рублей.

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