В Новосибирске сотрудника СО РАН обвинили в мошенничестве на 7 млн рублей

Прокуратура Новосибирской области направила в суд уголовное дело о мошенничестве, в результате которого заведующий лабораторией института теплофизики Со РАН причинил ущерб государству на 7,2 миллиона рублей.
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