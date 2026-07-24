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Царьград

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МЧС объявило режим ракетной опасности в Пермском крае

МЧС объявило режим ракетной опасности в Пермском крае

В Пермском крае объявлен режим ракетной опасности. Главные оперативные службы региона предупреждены и приведены в полную готовность, сообщается в канале Главного управления МЧС в "Максе".

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