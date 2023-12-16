ВС РФ прорвали оборону врага и продвинулись к Орехово-Васильевке: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 16 декабря 2023 — Свежие новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 16 декабря 2023 г.: СВО сегодня, интерактивная карта СВО России, Обзор событий: На Артёмовском направлении: ВС РФ прорвали оборону врага и продвинулись к юго-восточной окраине Орехово–Васильевки (бои идут за Балку Кудлина), расширить зону контроля со стороны Дубово–Васильевки в сторону Григоровки, а также выйти на восточную окраину Богдановки.