ВС РФ прорвали оборону врага и продвинулись к Орехово-Васильевке: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 16 декабря 2023 — Свежие новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 16 декабря 2023 г.: СВО сегодня, интерактивная карта СВО России, Обзор событий: На Артёмовском направлении: ВС РФ прорвали оборону врага и продвинулись к юго-восточной окраине Орехово–Васильевки (бои идут за Балку Кудлина), расширить зону контроля со стороны Дубово–Васильевки в сторону Григоровки, а также выйти на восточную окраину Богдановки.
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