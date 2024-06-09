F-16 уже бьют по России? Комбат Ходаковский назвал "неплохую альтернативу ядерному апокалипсису"

Помирятся ли Россия и Украина, достижимы ли цели СВО и какие ошибки допустила Москва? Кто как не прямой свидетель событий в Донбассе может рассуждать об этом? Александр Ходаковский уже давно не просто боец, командир батальона "Восток" или экс-сотрудник СБУ, выбравший сторону добра – грамотный аналитик, который не боится рассуждать на самые острые темы.