Вице-президент Activision считает, что Modern Warfare 3 подарила игрокам “лучший” зомби-режим, но фанаты не согласныВице-президент Activision и в то же время генеральный менеджер серии Call of Duty Джоанна Фэррис выразила восторженные отзывы о последнем проекте серии.