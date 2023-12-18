Вице-президент Activision считает, что Modern Warfare 3 подарила игрокам “лучший” зомби-режим, но фанаты не согласныВице-президент Activision и в то же время генеральный менеджер серии Call of Duty Джоанна Фэррис выразила восторженные отзывы о последнем проекте серии.
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