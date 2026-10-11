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Царьград

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В Самаре отопление дали в 57% домов к 10 октября

В Самаре отопление дали в 57% домов к 10 октября

По данным мэрии на 10 октября, в Самаре отопление работает в 166 из 226 школ, 193 из 227 детских садов и 222 из 311 медицинских учреждений.

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