В Самаре отопление дали в 57% домов к 10 октября

По данным мэрии на 10 октября, в Самаре отопление работает в 166 из 226 школ, 193 из 227 детских садов и 222 из 311 медицинских учреждений.
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