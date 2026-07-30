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Zero Hedge

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Futures Rise As Oil Drops, Bond Selling Slows, Meta Tumbles And Microsoft Soars

Futures Rise As Oil Drops, Bond Selling Slows, Meta Tumbles And Microsoft Soars

Futures Rise As Oil Drops, Bond Selling Slows, Meta Tumbles And Microsoft Soars Futures rebound (for now) following yesterday’s Fed-induced meltdown as the market is clearly questioning Warsh’s credibility and potential usage of non-standard tools to fight inflation, pushing the yield curve to twist steeper and sending 30Y yields to 2 decade highs (last at 5.

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