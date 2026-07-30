Futures Rise As Oil Drops, Bond Selling Slows, Meta Tumbles And Microsoft Soars Futures rebound (for now) following yesterday’s Fed-induced meltdown as the market is clearly questioning Warsh’s credibility and potential usage of non-standard tools to fight inflation, pushing the yield curve to twist steeper and sending 30Y yields to 2 decade highs (last at 5.
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