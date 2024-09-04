Avia.pro - СМИ Вожатая лагеря «Гренада» в Ставропольском крае, видимо, решила, что её главное педагогическое кредо — это сочетание суровости и некой безграничной, но совсем неуместной прямоты.
«Оставались бы дома. Что вы вообще сюда приехали?»: вожатая лагеря унизила белгородских детей
Комментарии
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Nikolia Vovchenko
Вчера видел ролик из этого лагеря.Опубликован он был в Х(старое название Твиттер)Так вот,там нет начала и из-за чего всё началось....Само видео непонятное,а вот "разговор"между детьми и взрослой"немного"не хороший.Дети упрекают...если бы мы раньше знали ,то попросили бы маму,доплатили бы и сюда не поехали..и всё время перед камерой что то мелькает как простынь,но непонятно что именно...,на что и последовал ответ,точь ,точь как в заголовке...Понятно,что взрослый должен был не поддаваться на провокацию(как то "вдруг",именно в этот момент был включен на запись у кого то телефон и всё выложено ...и не просто абы куда,а туда ,где тусуется масса персонажей из окраины,в Х)Так что воспитателю "неуд",но и детишки не подарки
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3 час.
Александр Батт
Черствеет народ от демократии. К царизму возвращаться надо. Подробнее смотрите на моих страницах в одноклассниках и ВКонтакте..
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3 час.
АГ
Александр Гуреев
Воспитание детей изменилось до ужаса. Мы боялись и уважали учителей и вожатых, сейчас в школе бардак творится, дети не уважают учителей и старшее поколение.
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43 мин.
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