«Оставались бы дома. Что вы вообще сюда приехали?»: вожатая лагеря унизила белгородских детей

Nikolia Vovchenko

Вчера видел ролик из этого лагеря.Опубликован он был в Х(старое название Твиттер)Так вот,там нет начала и из-за чего всё началось....Само видео непонятное,а вот "разговор"между детьми и взрослой"немного"не хороший.Дети упрекают...если бы мы раньше знали ,то попросили бы маму,доплатили бы и сюда не поехали..и всё время перед камерой что то мелькает как простынь,но непонятно что именно...,на что и последовал ответ,точь ,точь как в заголовке...Понятно,что взрослый должен был не поддаваться на провокацию(как то "вдруг",именно в этот момент был включен на запись у кого то телефон и всё выложено ...и не просто абы куда,а туда ,где тусуется масса персонажей из окраины,в Х)Так что воспитателю "неуд",но и детишки не подарки