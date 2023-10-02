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Мудрик, Броя, Галлахер и Колуилл получили 8 из 10 от Goal за матч с «Фулхэмом» – лучшие оценки в «Челси»

Мудрик, Броя, Галлахер и Колуилл получили 8 из 10 от Goal за матч с «Фулхэмом» – лучшие оценки в «Челси»

«Синие» одержали победу со счетом 2:0 благодаря голам Михаила Мудрика и Армандо Брои. Игроки «Челси» получили оценки от Goal по 10-балльной шкале.

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