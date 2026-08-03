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Юбилейный Lamborghini Revuelto: дань уважения легендарной Miura

Юбилейный Lamborghini Revuelto: дань уважения легендарной Miura

Итальянская марка представила уникальную модификацию своего флагманского суперкара. Новинка получила имя Revuelto Miura 60° Homage, а её выход приурочен к знаменательной дате — шестидесятилетию культовой модели Miura.

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