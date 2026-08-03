Юбилейный Lamborghini Revuelto: дань уважения легендарной Miura

Итальянская марка представила уникальную модификацию своего флагманского суперкара. Новинка получила имя Revuelto Miura 60° Homage, а её выход приурочен к знаменательной дате — шестидесятилетию культовой модели Miura.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии