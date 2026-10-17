«Это не университет, а рога и копыта!» Как прикрыть «торговлю дипломами» в частных вузах Олег Смолин, КПРФ: Высшее образование девальвировалось, не только в частных, но и в государственных вузах Светлана Гомзикова Фото: Jürgen Schulzki / imagebroker.
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рЕШЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ЖЕСТКИМ- ЛИШАТЬ ДИПЛОМОВ О вЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ И ВЕХ СТЕПЕНЕЙ НАУЧНОЙ ЗНАЧИМОСТИ-Руководителей Высших учебных заведений -где обнаруживается торговля дипломами-(рыба гниет с головы-они не могут не знать о тайной коммерции)-а тех кто конкретно занимается торговлей сажать на крупные сроки с конфискацией имущества до 7 колена родства- без права заниматься педагогической деятельностью в течение всей жизни-это касается и снятых руководителей-
Частное образование - не просто мошенническое явление по легальной покупке дипломов, но СОЗНАТЕЛЬНО АНТИГОСУДАРСТВЕННОЕ !!!
Я живу в г.Казань, недалеко от меня не просто частный ВУЗ - целый ГОРОД "Иннополис"... Что я о нём знаю? Что существует он не на государственные деньги, а на гранты благотворителей, что лекции там читают иностранные преподаватели на английском языке, и т.д.
Сначала я жалел его студентов и сотрудников - что будет, если гранты исчезнут - образовательного учреждения же просто не станет, а недвижимость по дешёвке расхватают толстосумы - Казань близко, а готовая инфраструктура уже есть! А затем вдумался, и понял: "Это же точка по воспитанию и образованию "общечеловеков" (постоянно оказывающихся антигосударственниками - оно и понятно - учатся то они не на государственные деньги, а "КТО ДЕВУШКУ ПЛАТИТ - ТОТ ЕЁ И ТАНЦУЕТ") с целью выкачки мозгов из России и выращиванию своих агентов влияния"!
То, что происходит с высшим образованием, печально...И страшно то, что перемен к лучшему ожидать вряд ли стоит. Учиться за деньги - это всё равно, что ты идёшь в магазин, и выбираешь понравившийся тебе товар. За деньги теперь тебе окажут любую услугу. Само понятие - получить знания - размыто. Преподавателям всё равно, какой у них на выпуске будет студент - плохой или хороший. Диплом он всё равно получит. Им важно, чтоб он не бросил учёбу и исправно нёс деньги. А идиотское разрешение на получение лицензии за 5 дней, это в чью светлую голову такое пришло? Бред вообще...Овощной ларёк за месяц не открыть, а здесь ВУЗ(((
Образование, как и здравопохоронение очень плохо вписываются в рыночные отношения. Знания и здоровье за деньги не купишь. А диплом или справку легко
Одна история - когда у губернатора есть мечтание ради престижа поиметь модную погремушку - получаются Университеты и Академии из педвузов. Другая - когда бизнес для развития нуждается в кадрах. Тогда появляется спрос не на количество, а на качество образования. Критерии оценки ВУЗов - вал и соблюдение формализма (кв. м. на студента, количество докторов и доцентов и т.п.). Делом или херней занимается ВУЗ, узнай три показателя: 1). Кол-во выпускников работают по специальности. 2)Динамика их з/плат. 3)Динамика служебного роста. В частных и государственных ВУЗах работают ОДНИ И ТЕ ЖЕ преподаватели? Почему? Ради хлеба насущного! Может она не знает, что в Китае з/плата преподавателя вуза в 5-10 раз выше, чем в РФ? А у нашего доцента 1 час стоит - в 3 раза ниже, чем у уборщицы в доме и в 5 раз ниже, чем у рабочего на кладбище. Когда 3-й чел. в гос-ве понял, что качество обеспечивается конкуренцией, а уже потом всем остальным?
Давно пора закрыть частные учебные заведения. Это рассадник подлости и мрази. Господи, куда катимся?
Кроме того, получается, что при приеме на работу в государственные учреждения необходимо проводить экзамен на знание профессии... Частным компаниям это не обязательно, по желанию...
Поздно ломать копья, сами учредили это безобразие а теперь с высоких трибун вещают о том, ка всё плохо. У ж не на правительственном ли уровне подписывались документы о частном образовании за деньги, а, госпожа Матвиенко? А мне помнится, как я в конце 90 х за образование платила валютой, совершенно официально, по договору. А теперь нам, простому люду говорите, что такое недопустимо. Вы же, управители и допустили это. Всё вам мало. Ну кушайте дальше, не подавитесь откатами
Следует запретить все частные учебные заведения, кроме школ искусств для взрослых. И запретить все платные медицинские учреждения, кроме косметических. А все остальное, пустая болтовня.