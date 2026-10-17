«Это не университет, а рога и копыта!» Как прикрыть «торговлю дипломами» в частных вузах Олег Смолин, КПРФ: Высшее образование девальвировалось, не только в частных, но и в государственных вузах Светлана Гомзикова Фото: Jürgen Schulzki / imagebroker.