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Заноза

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Голос Мордора: Европе пора оставить постоянное желание убрать Россию

Голос Мордора: Европе пора оставить постоянное желание убрать Россию

А ведь это алгоритм у европейцев такой, уже многовековой, кстати Источник изображения: kuda-mo.ru России нафиг не надо нападать на европейские страны, всего своего хватает, уж тем более территории.

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Комментарии
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Валентин Кондратьев
Золотые слова!
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19 час.
Виктор Полуэктов
Автор поста всерьёз ошибается в одном: &quot;богатыми и сытыми&quot; западные господа при дружбе с Россией не способны в принципе. Потому что горящими глазами зрят огромные ценности и запасы, которые Принадлежат Не Им. А каким-то совершенно чужим по духу и крови аборигенам. Которых западный мир по своему фундаментальному расизму определяет в своём мировоззрении на уровне &quot;говорящей фауны&quot;. Причём собственная ресурсная база у англосаксов изначально невелика. А бывшие немалые колонии то подъистощились, то вообще отпали-отложились. И ни хоттабычей, ни золотых рыбок не наблюдается. Колдовать же реально человечество так и не научилось.  Определяющие реальную кормовую базу &quot;белых господ&quot; векторов всё меньше и меньше: либо обмануть и обобрать, либо запугать и обобрать, либо ограбить силой. Строить же жизнь и благосостояние упорным постоянным и терпеливым общим трудом на благо общества им более чем грустно: миллионеров да миллиардеров явно не будет  -  разве что в результате гиперинфляции. Не получится законной большой кучерявости жизни за чужой счёт.  Потому и ищут возможности жить как привыкли веками.  Был когда-то термин &quot;дипломатия канонерок&quot;. Сегодня канонерские лодки (пароходы с установленными на них пушками для стрельбы по берегам) заменены авианосными флотами и крылатыми ракетами. Но цели и суть те же самые.
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17 час.

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