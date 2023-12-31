Голос Мордора: Европе пора оставить постоянное желание убрать Россию

Виктор Полуэктов

Автор поста всерьёз ошибается в одном: "богатыми и сытыми" западные господа при дружбе с Россией не способны в принципе. Потому что горящими глазами зрят огромные ценности и запасы, которые Принадлежат Не Им. А каким-то совершенно чужим по духу и крови аборигенам. Которых западный мир по своему фундаментальному расизму определяет в своём мировоззрении на уровне "говорящей фауны". Причём собственная ресурсная база у англосаксов изначально невелика. А бывшие немалые колонии то подъистощились, то вообще отпали-отложились. И ни хоттабычей, ни золотых рыбок не наблюдается. Колдовать же реально человечество так и не научилось. Определяющие реальную кормовую базу "белых господ" векторов всё меньше и меньше: либо обмануть и обобрать, либо запугать и обобрать, либо ограбить силой. Строить же жизнь и благосостояние упорным постоянным и терпеливым общим трудом на благо общества им более чем грустно: миллионеров да миллиардеров явно не будет - разве что в результате гиперинфляции. Не получится законной большой кучерявости жизни за чужой счёт. Потому и ищут возможности жить как привыкли веками. Был когда-то термин "дипломатия канонерок". Сегодня канонерские лодки (пароходы с установленными на них пушками для стрельбы по берегам) заменены авианосными флотами и крылатыми ракетами. Но цели и суть те же самые.