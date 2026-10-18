Депутаты Госдумы предложили отказаться от повышения тарифов два раза в год на сумму выше инфляции. Об этом сообщил RTVI соавтор законопроекта депутат Юрий Афонин.
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А в связи с чем вообще повышать тарифы прежде чем провести ревизию уже потраченных средств налогоплательщиков на ЖКХ?!
сначала повысят цены,а потом начинают жалеть бедный народ,лицемеры.
Путлеровские прикормыши во всех щелях....... Вши расплодились..,. Базовые энергосистемы товарисчь председатель и его ублюдки в думе рассовали по карманам таких же свинорылых тварей..... А охраняет их конченная системасцдия и полицаев......