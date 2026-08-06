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Красный Север

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В ЯНАО оленеводы Приуралья попросили власти увеличить выплату на ГСМ

В ЯНАО оленеводы Приуралья попросили власти увеличить выплату на ГСМ

Оленеводы Приуралья огласили предложения для улучшения региональных мер поддержки. В частности, они попросили созданную по поручению губернатора Ямала Дмитрия Артюхова рабочую группу рассмотреть возможность увеличения выплаты на ГСМ.

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