В ЯНАО оленеводы Приуралья попросили власти увеличить выплату на ГСМ

Оленеводы Приуралья огласили предложения для улучшения региональных мер поддержки. В частности, они попросили созданную по поручению губернатора Ямала Дмитрия Артюхова рабочую группу рассмотреть возможность увеличения выплаты на ГСМ.
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