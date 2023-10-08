Пентагон: США перебросят в восточное Средиземноморье авианосец «Джеральд Форд»

Руководитель оборонного ведомства Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин указал на тот факт, что представляемая им держава в рамках возникновения напряжения между Израилем и Палестиной приняла решение об отправки в восточную зону Средиземноморской акватории группировки из авианосцев «Джеральд Форд».