Пентагон: США перебросят в восточное Средиземноморье авианосец «Джеральд Форд»

Руководитель оборонного ведомства Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин указал на тот факт, что представляемая им держава в рамках возникновения напряжения между Израилем и Палестиной приняла решение об отправки в восточную зону Средиземноморской акватории группировки из авианосцев «Джеральд Форд».
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