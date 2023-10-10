Монета СССР 1987 года стоит 500 тысяч рублей: проверьте свои старые полки, она может быть там

В 1988 году Государственный банк СССР выпустил юбилейную монету, ко дню 160-летия Льва Толстого. Тираж в 4 миллиона разошелся мигом, люди даже не представляли, что кое-какие из этих монет вскоре превратятся в настоящий нумизматический раритет.