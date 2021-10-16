Запуск Китаем гиперзвукового летательного аппарата встревожил США — FT

Запуск планирующего гиперзвукового летательного аппарата (ГЛА), способного нести ядерное оружие, осуществил с помощью ракеты-носителя Китай в августе текущего года, 17 октября сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на источники в руководстве США и ряда азиатских стран.
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