Глава Уссурийского городского округа посетил строящиеся объекты

Глава Уссурийского городского округа Евгений Корж посетил с инспекцией несколько строящихся объектов, в том числе Воздвиженский сквер и многоквартирные дома, которые предназначены для переселения жителей из аварийного жилья.
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