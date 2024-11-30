Второй «Азовсталь» готов к зачистке. 700 наемников и солдат ВСУ зажаты на заводе Часова Яра Юлия СоколоваДонбасская ситуация приобретает все более динамичный характер, особенно в районе Часового Яра, который находится в Бахмутском районе Донецкой Народной Республики.