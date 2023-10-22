Новый лидер Словакии припомнил Киеву давнее унижение

tsan tsan

Какие обиды ? Не считайте Фицо таким мелочным. То, что он хочет делать в политике своей страны, это не из-за какого-то унижения 14-летней давности, а всего лишь из желания быть ПРОСЛОВАЦКИМ руководителем государства и не делать того, что не идёт во благо Словакии.