Когда нынешний лидер Словакии Роберт Фицо в 2009 году прибыл в Киев, чтобы разрешить газовый спор между Россией и Украиной, Юлия Тимошенко сходу его встретила критикой перед телекамерами.
Новый лидер Словакии припомнил Киеву давнее унижение
Комментарии
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tsan tsan
Какие обиды ? Не считайте Фицо таким мелочным. То, что он хочет делать в политике своей страны, это не из-за какого-то унижения 14-летней давности, а всего лишь из желания быть ПРОСЛОВАЦКИМ руководителем государства и не делать того, что не идёт во благо Словакии.
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