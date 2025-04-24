Ефимов: в I квартале 2025 г оформили документы на жилье все жители 49 дом

Все жители 49 старых домов в I квартале текущего года успешно завершили процесс заключения договоров на получение нового жилья в рамках программы реновации, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
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