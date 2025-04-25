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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«У меня сердце в пятки! Но делаю вид, что дерьмо какое-то». Чайковская рассказала, как приобрела фарфоровые статуэтки фигуристов – победителей Олимпиады-1936

– В подмосковных комиссионках и сегодня запросто можно встретить какую-нибудь гарднеровскую конфетницу.

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