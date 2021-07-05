Главный гоночный инженер «Мерседеса»: «Повреждения стоили Хэмилтону 0,6-0,7 секунды с круга»

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин заявил, что Льюис Хэмилтон терял до 0,7 секунды с круга в заключительной части Гран-при Австрии из-за повреждений.
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