Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВЛАД
    У Журовой не всё в порядке. Помните тот старый анекдот из времён СССР про студентов институтов физкультуры, физ-мат...Журова о хоккейны...
  • Евгений Сорокин
    P.S. Ни одного имени. :-)) А олень-то голый, везде без маски гуляет. Ну, он же олень...Хореограф группы ...
  • Евгений Сорокин
    Ну, блин, какой-то конь педальный, точнее, олень плиточный решил поиздеваться над москвичами! А те, кто год назад пер...Хореограф группы ...

Главный гоночный инженер «Мерседеса»: «Повреждения стоили Хэмилтону 0,6-0,7 секунды с круга»

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин заявил, что Льюис Хэмилтон терял до 0,7 секунды с круга в заключительной части Гран-при Австрии из-за повреждений.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх