В колонию и надолго. Как в России хотят ужесточить наказание за автоподставы?

Действующие нормы законодательства не могут в полной мере обеспечивать правовую защиту потерпевшим, подчеркивается в законопроекте В Госдуме разработан законопроект, предусматривающий серьезную уголовную ответственность за автоподставы на дорогах.
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