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Царьград

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Врачи перечислили продукты на столе, которые убивают не хуже яда

Врачи перечислили продукты на столе, которые убивают не хуже яда

Провоторова рассказала изданию "здоровое-питание.рф", какими продуктами не стоит злоупотреблятьВрач Маргарита Провоторова поведала, что часто употребление колбасы, сосисок и других продуктов из переработанного мяса ведёт не только к сердечно-сосудистым заболеваниям, но и к раку толстой кишки.

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