Врачи перечислили продукты на столе, которые убивают не хуже яда

Провоторова рассказала изданию "здоровое-питание.рф", какими продуктами не стоит злоупотреблятьВрач Маргарита Провоторова поведала, что часто употребление колбасы, сосисок и других продуктов из переработанного мяса ведёт не только к сердечно-сосудистым заболеваниям, но и к раку толстой кишки.