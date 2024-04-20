Убийство мигранта русским полицейским сняли на видео и выложили в сеть: азербайджанская диаспора с оружие в руках требовала выдать виновного

Главный сегодняшний русский вопрос: ЗАЧЕМ? Как всем известно, 17 апреля в Москве нелегальный-мигрант азербайджанец (да, у преступников есть национальность) зарезал русского парня Кирилла Ковалёва.
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