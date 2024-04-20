ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 093 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Читалов
    мочить козлов и гнать пи доровУбийство мигранта...
  • Аудрюс
    Как поксзывает опыт, иностранные специалисты с юга, когда попадают на скамью подсудимых, просят переводчика... Это оз...Можно ли победить...
  • МИТЬКА Митька
    Да их надо не только стрелять, но и вешать на площадях, как в старину.Убийство мигранта...

Убийство мигранта русским полицейским сняли на видео и выложили в сеть: азербайджанская диаспора с оружие в руках требовала выдать виновного

Убийство мигранта русским полицейским сняли на видео и выложили в сеть: азербайджанская диаспора с оружие в руках требовала выдать виновного

Главный сегодняшний русский вопрос: ЗАЧЕМ?  Как  всем  известно,    17      апреля  в  Москве    нелегальный-мигрант   азербайджанец (да,  у  преступников   есть   национальность)    зарезал  русского   парня    Кирилла Ковалёва.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Елкин
Молодец полицейский! Не зря все-таки полиции выдают оружие! Порядок нужно наводить только так - силой!
Ответить
54 мин.
МИТЬКА Митька
Да их надо не только стрелять, но и вешать на площадях, как в старину.
Ответить
36 мин.
Сергей Читалов
мочить козлов и гнать пи доров
Ответить
5 сек.

Картина дня

наверх