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Психолог рассказала, сколько времени стоит уделять чтению новостей

Психолог рассказала, сколько времени стоит уделять чтению новостей

Depositphotos Психолог Силенок рекомендует читать новости не более получаса в день Виолетта Ханенева Чтобы избежать зависимости от негативной информации в интернете и уменьшить тревожность, стоит уделять чтению новостей не более получаса в день.

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