Психолог рассказала, сколько времени стоит уделять чтению новостей

Depositphotos Психолог Силенок рекомендует читать новости не более получаса в день Виолетта Ханенева Чтобы избежать зависимости от негативной информации в интернете и уменьшить тревожность, стоит уделять чтению новостей не более получаса в день.
Depositphotos Психолог Силенок рекомендует читать новости не более получаса в день Виолетта Ханенева Чтобы избежать зависимости от негативной информации в интернете и уменьшить тревожность, стоит уделять чтению новостей не более получаса в день.
Свежие комментарии