Представляем пять самых важных автомобильных новостей прошедшей недели

Из этой подборки вы, как обычно, узнаете пять главных автомобильных новостей. Всё только самое интересное: Porsche представила новый Macan, Cadillac обновил «заряженные» седаны CT5-V и CT5-V Blackwing, легендарный хэтчбек Volkswagen Golf обновился, Century станет люксовым суббрендом Toyota, а Kia выпустит рамный пикап.
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