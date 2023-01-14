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Без Талмуда и Корана школа вырастит барана?

Без Талмуда и Корана школа вырастит барана?

Вавилонский талмуд   В ГД предложили дополнить школьную программу обязательным изучением священных текстов 10 декабря 2022, 06:00Анастасия Румянцева Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил внедрить в общеобразовательную школьную программу обязательное изучение главных священных произведений традиционных религиозных течений, представленных в России.

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