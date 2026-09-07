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Воронежские новости

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Минтранс опроверг обязательность Max ID при посадке на самолет или поезд для воронежцев

Минтранс опроверг обязательность Max ID при посадке на самолет или поезд для воронежцев

Министр транспорта Андрей Никитин пояснил, что для посадки по-прежнему нужны паспорт или посадочный талон.

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