Президент обещал списать кредиты со своих граждан. Возможно ли это

Темы дняБизнес и финансыПрезидент обещал списать кредиты со своих граждан. Возможно ли это автор - загадки для мозга Фото из открытых источников Здравствуйте уважаемые читатели.Вернуться к статье93НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьWWaleryКредиты списывают... надо же! Побегу возьму кредиты в трех микрофинансовых ближайших конторах, думаю дня три в запасе есть еще! Лямов 15 хватит!?ГусЕнаКазахам не спишут, не рви опу.Семенков АлександрИ кто-то верит этому сказочнику Вовану? Чего он только не обещал народу за 20 лет! Ничего не сделал. Ну как можно верить вралю?ГусЕнаПлати свои долги сам.Людмила ЛукашенкоА лучше всего их не брать, тогда и виноватых не будет.....Людмила ЛукашенкоА лучше всего их не брать, тогда и виноватых не будет.....ГусЕнаСписать надо не кредиты, а налоговые задолженности малому и среднему бизнесу.Михаил АкимСписывают долги всем,кроме своих граждан.Алексей ПлескачАвтор в своей ненависти к Путину пошёл даже на то, чтобы выставить того - всего лишь - "популистом". Все виды ненависти перебрали уже. Список, видать, и закончился! Мда...Комментировать
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