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Президент обещал списать кредиты со своих граждан. Возможно ли это

Президент обещал списать кредиты со своих граждан. Возможно ли это

автор - загадки для мозга Фото из открытых источников Здравствуйте уважаемые читатели.

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Walery
Кредиты списывают... надо же! Побегу возьму кредиты в трех микрофинансовых ближайших конторах, думаю дня три в запасе есть еще! Лямов 15 хватит!?
ГусЕна
Казахам не спишут, не рви опу.
Семенков Александр
И кто-то верит этому сказочнику Вовану? Чего он только не обещал народу за 20 лет! Ничего не сделал. Ну как можно верить вралю?
ГусЕна
Плати свои долги сам.
Людмила Лукашенко
А лучше всего их не брать, тогда и виноватых не будет.....
Людмила Лукашенко
А лучше всего их не брать, тогда и виноватых не будет.....
ГусЕна
Списать надо не кредиты, а налоговые задолженности малому и среднему бизнесу.
Михаил Аким
Списывают долги всем,кроме своих граждан.
Алексей Плескач
Автор в своей ненависти к Путину пошёл даже на то, чтобы выставить того - всего лишь - "популистом". Все виды ненависти перебрали уже. Список, видать, и закончился! Мда...

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