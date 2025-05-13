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Советы ясновидящей по выбору кошелька для привлечения денег: цвет, символы и советы по «зарядке»

Советы ясновидящей по выбору кошелька для привлечения денег: цвет, символы и советы по «зарядке»

Советы ясновидящей по выбору кошелька для привлечения денег: цвет, символы и советы по «зарядке» Алёна ЮрьеваВ эзотерике кошелек — не просто аксессуар, а личный талисман, от которого может зависеть финансовое благополучие.

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