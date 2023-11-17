Интересная жизнь с Vera Star В Пентагоне царит недоумение - почему Россия прекратила применять свои стратегические бомбардировщики, наводящие ужас на противника? Ведь эта техника очень удачно справлялась с выполнением задач направленных на уничтожение интересующей РФ инфраструктуры.