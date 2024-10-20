БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Только конфискация: У Евросоюза нужно забрать всё, что он имеет в России. И пусть истерит сколько угодно

Только конфискация: У Евросоюза нужно забрать всё, что он имеет в России. И пусть истерит сколько угодно

Москва должна ответить ЕС «зеркально» в ситуации с активами, которые у нас украли, и кредитом Украине Москва получит право на симметричный ответ, если Евросоюз использует доходы от замороженных российских активов для погашения кредита Украине.

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