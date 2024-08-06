Кадровый вопрос: на рынке труда РФ наблюдается нехватка инженеров

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев В России не хватает инженеров почти по всем специальностям, такие специалисты требуются почти в каждую пятую компанию, сообщают "Известия" со ссылкой на данные рекрутинговых компаний.
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