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Кадровый вопрос: на рынке труда РФ наблюдается нехватка инженеров

Кадровый вопрос: на рынке труда РФ наблюдается нехватка инженеров

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев В России не хватает инженеров почти по всем специальностям, такие специалисты требуются почти в каждую пятую компанию, сообщают "Известия" со ссылкой на данные рекрутинговых компаний.

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