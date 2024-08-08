Победителями конкурса «Народный доктор» в июле стали акушер-гинеколог из Иванова, фельдшер скорой медицинской помощи из Пучежа и фельдшер ФАПа из Южского района

<p> Определены победители конкурса «Народный доктор» в июле. Наибольшее число благодарностей и голосов поддержки пациентов получили акушер-гинеколог родильного дома № 4 Елена Зыкова, фельдшер скорой медицинской помощи из Пучежа Антон Морозов и фельдшер ФАПа в селе Новоклязьминское Южского района Александр Гусев.
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