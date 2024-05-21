Вторник, 2️⃣1️⃣ мая, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 🫖 Международный день чая 🧠 Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития 🇷🇺 День полярника в России 📓День инвентаризатора (День работника БТИ) ⚒️День защиты от безработицы 🗓 Памятные даты 🗓 📔 1502 год - португальский путешественник Жуан да Нова в ходе морского похода открыл остров Святой Елены 📔 1731 год - создаётся Сибирская военная флотилия - начало формирования Тихоокеанского флота России 📔 1904 год - в Париже создана Международная федерация футбола - ФИФА 📔 1928 год - американский мультипликатор Уолт Дисней запатентовал придуманный им мультяшный образ - Микки Мауса 📔 1937 год - началось обустройство первой в мире дрейфующей на льдине советской научно-исследовательской полярной станции "Северный полюс - 1" 📔 1979 год - начался концертный тур британского рок-певец Элтона Джона в СССР.