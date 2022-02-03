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Руководитель «Актобе» Джамантаев: «Когда разговор идет о Казахстане, легионеры начинают завышать запросы»

Руководитель «Актобе» Ержан Джамантаев рассказал о реконструкции стадиона. – Я слышал, что Центральный стадион должны были закрыть на реконструкцию? Где мы играем и как мы играем? – Начнем с того, как мы играем.

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