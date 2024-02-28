Половина россиян финансово помогает родителям

Половина россиянин (50%) помогает своим родителям финансово. Каждый четвертый (23%) делает это по мере возможностей, каждый шестой (16%) считает это своей обязанностью, а каждый девятый (11%) оказывает поддержку, только если об этом просят.
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