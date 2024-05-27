МО: морпехи-черноморцы уничтожили опорный пункт украинской армии

Он располагался на правом берегу Днепра в Херсонской области Расчет миномета «Поднос» морской пехоты Черноморского флота группировки войск «Днепр» ликвидировал опорный пункт ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, рассказали журналистам в Министерстве обороны России.