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Гимнастка Мельникова раскрыла детали лишения её золота на ЧМ ради японки

Гимнастка Мельникова раскрыла детали лишения её золота на ЧМ ради японки

Российская гимнастка и олимпийская чемпионка Токио-2020 Ангелина Мельникова дала исчерпывающую информацию по инциденту не прошедшем накануне чемпионате мира в японском городе Китакюсю, когда её фактически лишили победы в вольных упражнениях.

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