Команде слепых Уссурийска спонсоры помогли приобрести спортивную форму

Спортсмены общества слепых Уссурийска в новый год входят в новых спортивных костюмах. Приобрести их ловким и сильным уссурийцам, прославляющим город на соревнованиях и чемпионатах разного уровня, помогли спонсоры, сообщает ИА UssurMedia.