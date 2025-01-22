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Нападавший на депутата в Самаре мигрант ходил в полиции без штанов и угрожал изнасиловать. Дерзость азербайджанцев побила рекорды

Нападавший на депутата в Самаре мигрант ходил в полиции без штанов и угрожал изнасиловать. Дерзость азербайджанцев побила рекорды

В Самаре случилось резонансное происшествие – группа пьяных мигрантов напала на местных жителей, а после и на депутата.

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