Сопротивление сломлено: ВС РФ взяли главный узел обороны ВСУ в «Резниковском котле»

Российские войска освободили населённые пункты Резниково и Купино в Харьковской области. Об этом сообщают военнослужащие группировки «Север».
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