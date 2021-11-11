Зампостпреда Полянский опроверг информацию о переброске беженцев из Белоруссии в Польшу

АНГЕЛ АНГЕЛ

Да вроде какие могут быть претензии к Белоруссии она в Нато не входит, военных действий за пределами своего государства, а вот США с ЕС и НАТО как всегда со своей дермократией уничтожает все что их не устраивает и что входит в их интересы... Пардонс кто отменял закон бумеранга? Вот он и возвращается к вам же в виде беженцев и это пока первые ласточки, чем дальше тем хуже... Но как говорится за что боролись на то и напоролись... А вот неуправляемая Турция вам еще подложит дерьма мало не покажется, слишком много амбиций у Эрдогана с его гигантоманией и больным самолюбием, это вам не Польские, прибалтийские и хохляцкие шавки... Так что проблемы только начинаются... Вообще тупизм Европолитиков и чиновников просто зашкаливает Россия идет на просьбы ЕС и не смотря на выполнение своих контрактных обязательств по поставкам газа стала прокачивать больше, ну и где ответные меры для сближения с Россией и добрососедских отношений? Что ЕС отменили санкции в отношение России? Нет вводят дополнительные санкции, где здравомыслие? А может стоит не закачивать им дополнительные объемы газа пусть померзнут глянь поумнеют... Будут держать ноги в тепле, а головы в холоде, а то мозги у политиков и чиновников в ЕС расплавились. Честно складывается такое впечатление, что они дауны, дебилы и олигофрены полные их что собрали с дурдомов??? Ну ладно Русских считают непредсказуемыми, так США и ЕС переплюнуло все мыслимое и немыслимое, ей БОГУ сошли с ума и слетели с катушек... Вот опять как ЕС если ввяжется в военные действия с Россией будут получать газ и другие энергоносители? Если считают как с закачкой газа, что сначала Россия должна обеспечить ЕС а потом свои газохранилища заполнять, невольно становится вопрос они что совершенно больные на всю голову??? Если померзнут глядишь народ найдет в ЕС дееспособных и здравомыслящих политиков и чиновников? Хотелось бы надеяться на это, но пока слабо верится...