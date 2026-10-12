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Мэттьюс с 3+6 – 1-я звезда недели в НХЛ, Эттинджер с 2 шатаутами – 2-я, Лафреньер с 5+2 – 3-я

НХЛ подвела итоги прошедшей игровой недели. Третья звезда – нападающий «Рейнджерс» Алексис Лафреньер, набравший 7 (5+2) баллов в 3 матчах недели.

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