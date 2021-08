Сейчас самый жаркий месяц лета. А салат, рецепт которого я предлагаю вам сегодня, скорее, зимний. Но, в самом деле, питаться всё лето огурцами и помидорами то же ведь надоедает! Поэтому нет-нет, да готовлю этот и еще некоторые салаты с пометкой «зимний», не дожидаясь прихода зимы… Обычно, когда я готовлю грузинские блюда, некоторые зрители выказывают недовольство […] The post Салат, вызывающий восторг у каждого, кто попробует first appeared on Эхо.